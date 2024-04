Petrobras (PETR4), Petz (PETZ3) e Oi (OIBR3) movimentam o mercado nesta sexta-feira; veja mais destaques

A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço e R$ 7,10 por ação de emissão da Petz.

Oi

Após adiamentos e reformulações, enfim a Oi (OIBR3) conseguiu aprovar o novo plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores (AGC). O anúncio da companhia chega aos acionistas e mercado em geral nesta sexta-feira (19).

Presentes na AGC, estavam os credores da companhia e suas subsidiárias "recuperandas", a Portugal Telecom International e a Oi Brasil Holdings Coöperatief, ambas em recuperação judicial. "O plano aprovado visa assegurar a viabilidade operacional e a sustentabilidade às recuperandas, com vistas à superação de sua atual situação econômico-financeira e à continuidade de suas atividades", afirma o documento divulgado pela Oi.

O novo plano de recuperação judicial da Oi será submetido à homologação do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca na capital do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da lei.

Boa Safra

A Boa Safra (SOJA3) anunciou nesta sexta-feira que levantou R$ 300 milhões em uma oferta primária de ações (follow-on), precificada a R$ 16,50 por papel, segundo fato relevante.