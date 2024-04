Conselheiro da Vale (VALE3) que denunciou manipulação na troca de CEO volta atrás: "Não tenho como comprovar"

Após José Luciano Duarte Penido afirmar em sua carta de renúncia que o processo sucessório na Vale (VALE3) vinha sendo conduzido de forma manipulada, a mineradora disse, em comunicado ao mercado nesta sexta-feira (19), que Penido, agora ex-conselheiro da empresa, prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o processo sucessório da empresa.

No texto, a Vale revela que Penido disse que a carta de renúncia dele não tinha por objetivo apontar irregularidades no processo de definição do presidente da companhia - o qual, para ele, vem sendo conduzido pelo conselho de administração em conformidade com a lei, o estatuto social, o regime interno e as políticas corporativas da companhia. "A intenção era expor as razões pessoais que motivaram a minha renúncia", afirma.

O ex-conselheiro, segundo a companhia, relata que discordou da decisão do conselho de administração da Vale de abrir o processo de sucessão do presidente da companhia em uma reunião em 8 de março. Apesar de respeitar as decisões colegiadas do Conselho, Penido expressou sua insatisfação com a decisão e apresentou sua renúncia.