Petrobras (PETR4), Alupar (ALUP3) e Vibra (VBBR3) agitam o mercado nesta segunda-feira; veja mais destaques

Veja osdestaques do mercado financeiro hoje:

Petrobras

Na última sexta-feira (19), foi anunciado que o conselho de administração da petroleira vai encaminhar para a assembleia da empresa, na próxima quinta-feira (25), a proposta de pagamento de 50% dos dividendos extraordinários da Petrobras, ou R$ 21,9 bilhões.

Segundo Sergio Caetano Leite, diretor financeiro e de relações com investidores da estatal, o pagamento de metade dos proventos, com a manutenção da outra metade aguardando maior clareza sobre o mercado internacional, é a melhor opção para a companhia, diante da alta volatilidade do mercado de petróleo, afetado pelos conflitos no Oriente Médio.

Alupar

Os acionistas da Alupar (ALUP11) aprovaram o aumento do capital social em R$ 362,8 milhões, por meio da capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos, com a emissão de 36.571.028 novas ações.