Como votar nas AGEs dos FIIs do Credit Suisse Real Estate comprados pelo Patria?

Essa é a última etapa de aprovação de uma transação iniciada em 2023 - cujo objetivo é transferir o time de Real Estate e a gestão dos fundos imobiliários da CSHG para o Patria Investimentos.

Para cada um dos sete FIIs envolvidos na negociação, a AGE precisa de um quórum de 25% das cotas que formam o fundo, sendo que cada cota equivale a um voto.

A votação ficará aberta por 45 dias e poderá ser feita de quatro formas:

por meio do site da B3 - área do investidor;

por email, por meio dos agentes de custódia dos investidores, via CICORP;

por meio da plataforma Cuore, de voto eletrônico;

por e-mail, diretamente com a CSHG.

Entenda como foi a negociação que envolveu os FIIs da CSHG

A venda da área imobiliária do Credit Suisse no Brasil surgiu após a compra de todas as operações pelo UBS, que resolveu não continuar com o negócio de FIIs do Credit Suisse no Brasil. O Patria pagou cerca de US$ 130 milhões pela compra de toda a área, e agora, após os acertos entre as duas empresas e a aprovação dos órgãos governamentais, falta a aprovação dos cotistas.