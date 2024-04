Carrefour (CRFB3): vendas crescem 2,5% no 1T24 e chegam a R$ 27,8 bilhões

Já as vendas do varejo do Carrefour somaram R$ 6,9 bilhões no 1T24, queda anual de 10,7%, explicadas por uma redução de 24% na área de vendas, com 25 lojas de varejo convertidas em lojas Atacadão e 140 lojas de varejo fechadas nos últimos 12 meses.

Por sua vez, no 1T24, o faturamento do Banco Carrefour totalizou R$ 15,9 bilhões, aumento de 15,6% na comparação anual, impulsionado pelo crescimento de 20,1% no faturamento do cartão Atacadão e de 8,4% no faturamento do cartão Carrefour.

"A maturação do recém-lançado cartão de crédito Sam's Clubcontinuou em ritmo acelerado e atingiu R$ 440 milhões em faturamento no trimestre, alta de 192,6% no ano.

Carrefour: prévia trouxe melhora do Atacadão, mas varejo ainda segue pressionado, dizem analistas

Em relatório, a XP concluiu que a prévia de vendas da varejista trouxe números mistos, com o varejo sendo o principal detrator, enquanto a performance do Atacadão retornou a patamares positivos.

"A companhia destacou que a performance do varejo foi impactada pela redução da área de vendas, por conta da otimização do parque de lojas, enquanto a aceleração da inflação e recomposição dos volumes suportaram a performance do Atacadão. Por fim, o Sam reportou uma forte expansão, enquanto o Banco Carrefour se beneficiou do maior portfólio de crédito", disseram os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer.