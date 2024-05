Metalúrgica Gerdau (GOAU4) pagará R$ 196,2 milhões em dividendos; veja valor por ação

"A distribuição referida já contempla o resultado gerado com a venda das participações societárias da Gerday nas joint ventures Diaco S.A e Gerdau Metaldom Corp. A companhia mantém a política de distribuir no mínimo de 30% do lucro líquido societário da controladora Gerdau S.A, após a constituição das reservas previstas no Estatuto Social". completa a empresa.

Dividendos da Metalúrgica Gerdau

Valor: R$ 196,2 milhões

Valor por ação: R$ 0,19

Data de corte: 15 de maio de 2024

Data de pagamento: 28 de maio de 2024

Gerdau (GGBR4) vai pagar R$ 588,9 milhões em dividendos; veja valor por ação

A Gerdau (GGBR4) vai distribuir R$ 588,995 milhões em dividendos aos seus investidores, conforme anunciado nesta quinta-feira (2).

Os dividendos da Gerdau representam o valor de R$ 0,28 por ação ordinária e preferencial. O montante total divulgado tem como base a quantidade de ações da companhia em circulação.