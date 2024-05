O que sobrará da Oi (OIBR3) após a recuperação judicial e Casas Bahia (BHIA3) derrete no Ibovespa; veja as mais lidas da semana

4. Resultado da Klabin (KLBN11) no 1T24 leva BB Investimentos a mudar preço-alvo das ações

O lucro da Klabin teve uma queda de 63,5% no primeiro trimestre deste ano (1T24), chegando a R$ 425,5 milhões. Apesar disso, não foi o suficiente para que o BB Investimentos (BB-BI) deixasse de observar o balanço da companhia com uma perspectiva mais positiva.

"Boa performance de todos os segmentos leva a um consolidado equilibrado", diz o relatório publicado pelo banco nesta sexta-feira (26), um dia após a divulgação de resultados da empresa.

5. Quanto rendem R$ 10 mil investidos na Eletrobras (ELET3; ELET6)?

A Eletrobras teve resultados consistentes nos últimos anos, apesar dos altos e baixos observados pelo setor elétrico. Do começo de 2019 até o encerramento de 2023, as ações da Eletrobras do tipo preferenciais tiveram ganho de mais de 70% e pagaram R$ 8,92 por ação. A rentabilidade formada por dividendos e valorização foi de aproximadamente 107%.

"Embora, durante esse período, [a Eletrobras] não tenha sido umas das melhores pagadoras de dividendos do setor elétrico, com payouts relativamente baixos quando comparado com as outras, a empresa pode viver uma realidade mais animadora nos próximos anos", afirma Victor Bessa, Consultor CEA da Suno Consultoria.