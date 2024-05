BB Seguridade (BBSE3): lucro líquido salta 4,7% em um ano e chega a R$ 1,8 bilhão no 1T24

Já no segmento de Capitalização, a arrecadação com títulos de cresceu 16,4%, com alta no ticket médio dos títulos. O lucro líquido da operação evoluiu 12,8% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 70,7 milhões, impulsionado pelo crescimento de 32,9% do resultado financeiro.

No segmento de Previdência, as contribuições para planos de previdência cresceram 13,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado e totalizaram R$ 16,8 bilhões, número que representa o maior volume trimestral da série histórica, segundo o BB Seguridade.

"O índice de resgates atingiu 8,6% - menor patamar trimestral desde o 4T20 - e a portabilidade reduziu 0,5 p.p. O volume recorde de entradas e a redução nas saídas de recursos levaram a uma captação líquida de R$ 5,6 bilhões, quase o triplo do que foi registrado no 1T23, com as reservas de planos PGBL e VGBL expandindo 15,2%", pontuou.

No comunicado de resultados, André Haui, presidente do BB Seguridade, destaca que mesmo diante de um cenário desafiador para o resultado financeiro, com a queda da Selic, esse resultado da BB Seguridade demonstra a solidez de uma companhia bem fundada em seus pilares estratégicos e a capacidade de se adaptar e transformar.

"Modernização tecnológica, ampliação dos modelos de negócios e experiência do cliente são e continuarão a ser os balizadores da nossa gestão", escreveu a empresa.

Desempenho das ações de BB Seguridade

No mês, as ações de BB Seguridade sobem 1,98%, enquanto no ano, os papéis avançam 1,26%.