Enauta (ENAT3) tem lucro líquido de R$ 209 milhões no 1T24; confira balanço

A Enauta (ENAT3) registrou lucro líquido de R$ 209 milhões no acumulado do primeiro trimestre de 2024 (1T24), conforme divulgado pela companhia nesta segunda-feira (6).

O lucro líquido da Enauta é 77,1% maior do que os R$ 118 milhões de lucro anotados em igual etapa do ano anterior. Já o lucro bruto da Enauta foi de R$ 332 milhões, ante lucro bruto de R$ 213 milhões registrado no mesmo período de 2023.

Já o Ebitda somado às despesas de exploração - ou Ebitdax - ficou positivo em R$ 618 milhões, ante R$ 341 milhões positivos no 1T23.