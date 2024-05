Vale (VALE3): AGU determina pagamento por danos causados após rompimento de barragem

"Já é hora do Estado e da sociedade brasileira receberem uma resposta concreta", assinala a AGU em trecho do pedido.

"Este não é um processo judicial ordinário, que permite que aguardemos o trânsito em julgado da decisão para que ela tenha efeitos práticos. Não podemos esperar mais uma década. É premente a execução provisória do título, pois o meio ambiente e as pessoas afetadas têm urgência na reparação e as causadoras do dano não podem permanecer em situação de conforto, atuando de forma a procrastinar os processos e a responsabilização pelos efeitos de seus atos", completa a União no pedido.

Desempenho das ações da Vale

No intradia, as ações da Vale subiam 1,20%, a R$ 64,95. No mês, as ações sobem 2,65%, enquanto no ano, os papéis caem 12,07%.