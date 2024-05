'Novo rumo' na Petrobras (PETR4) pode significar menos dividendos, observa Tiago Reis

Reis explica que "o mercado não pressiona, ele precifica", que no momento alguns investidores, com as informações que temos hoje, decidiram não ser mais acionistas.

"Esse tipo de movimento nas ações pressiona Ibovespa, juros, e inclusive o câmbio e até a inflação. Esse movimento faz o governo no mínimo refletir sobre suas decisões".

Bastidores mostram possível foco de Magda Chambriard

Segundo informações de bastidores do Broadcast, Magda Chambriard deve tratar inicialmente da questão de oferta de gás, com a aceleração do projeto Rota 3, que deve ser entregue no segundo semestre, possivelmente em julho.

Além disso, ela deve trabalhar para a retomada da fábrica de fertilizantes - o que prevê a reativação da fábrica de fertilizantes do Paraná, além das unidades da Bahia e Sergipe, e a conclusão da planta de Mato Grosso do Sul.

Juntamente com isso, Chambriard estaria visando medidas mais emergenciais, como a continuidade da expansão da capacidade de refino do país e a retiradas de projetos de energia renovável do papel.