Saiba quem são os dez CEOs mais bem pagos dos EUA (e quanto eles ganham)

Essas remunerações são majoritariamente compostas por prêmios de ações cujo valor pode variar conforme o desempenho da empresa. Jensen Huang, CEO da Nvidia (NVDC34), viu suas ações quadruplicarem de valor, resultando em uma remuneração de US$ 107,5 milhões (R$ 555 mi).

As remunerações dos CEOs não variaram significativamente em relação ao desempenho das empresas no ano. Executivos de empresas com melhores resultados receberam em média US$ 15,7 milhões (R$ 81 mi), enquanto aqueles de companhias com piores retornos receberam US$ 14,6 milhões (R$ 75,44 mi).

Lisa Su, da Advanced Micro Devices, foi a segunda mulher mais bem paga entre CEOs e liderou a sétima empresa de melhor desempenho, com US$ 30 milhões (R$ 155 mi). Julie Sweet, da Accenture (ACNB34), liderou entre as mulheres, com US$ 31,55 milhões (R$ 163 mi). No entanto, apenas 31 mulheres estiveram à frente de empresas do S&P 500 durante todo o ano de 2023, e nenhuma delas integrou a lista dos 25 executivos mais bem pagos.

Das 25 empresas com pior desempenho, quase um terço pertencia ao setor de saúde, incluindo farmacêuticas e biotecnológicas.

