Quando o dólar pode voltar para menos de R$ 5? Especialistas de câmbio respondem

Conforme explica Bolzan, as mudanças importantes das últimas semanas acabaram trazendo mais volatilidade e pressão ao câmbio no curto prazo.

“Sem os riscos fiscais e ruídos políticos, o dólar poderia estar negociando próximo de R$ 4,90. Como acreditamos que esses riscos continuem no radar, devemos ter a cotação entre R$ 5,00 a R$ 5,10”, estima o especialista CGA.

Em sua análise, Costa também ressalta que, mesmo que o cenário econômico doméstico demonstre uma maior previsibilidade, é preciso estar atento aos eventos no exterior.

“É improvável que haja uma flexibilização da política monetária nos Estados Unidos em um futuro próximo. Não temos condições de competir com as taxas de juros aplicadas em outras divisas. É necessário manter a atenção sobre o comportamento do Banco Central do Brasil,” diz Costa.

Na visão do especialista de câmbio, para que a cotação volte a ficar abaixo de R$ 5, é necessário um cenário tanto interno quanto externo que aumente a confiança dos investidores em relação ao Brasil e estimule o apetite por rentabilidade.

“Isso pode ser alcançado por meio de medidas econômicas favoráveis (reformas estruturais, avanços na agenda fiscal e ambiente político mais estável). No contexto externo, uma perspectiva ‘dovish’ do Federal Reserve, gerando maior demanda por ativos de países emergentes, também poderia impulsionar a queda da cotação do dólar“, aponta Costa, ressaltando a importância de que, para isso, os indicadores precisam sinalizar o desaquecimento no mercado de trabalho e a desaceleração nos preços.