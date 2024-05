Oi (OIBR3): Justiça homologa plano de Recuperação Judicial

Conforme o comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o empréstimo foi efetivado nesta sexta (17) totalizando até o momento US$ 133.741.729,51 dos US$ 135.796.059,00 previstos (aproximadamente R$ 694 milhões) no acordo com os Credores Financeiros signatários do Note Purchase Agreement original.

A companhia de telecomunicações divulgou que o restante do valor será liberado ainda hoje.

O empréstimo da Oi foi feito na modalidade DIP (sigla em inglês para “Debtor in Possession”) – tipo de empréstimo feito para companhias em recuperação judicial, com a finalidade de cobrir os desfalques no fluxo de caixa.

Em meados de abril a companhia já havia sinalizado que esse empréstimo seria captado junto, preferencialmente, aos credores originais.