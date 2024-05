Dividendos, renda passiva...Veja como investir pensando na aposentadoria

"É extremamente importante entender o perfil de risco. Para investidores com perfil de baixo risco, por exemplo, o produto mais indicado é o Tesouro Direto, com pagamentos semestrais. Já para perfis de maior risco, há opções com pagamento de proventos recorrentes e mensais, como os Fundos Imobiliários", explica Rafael Ohmachi, gestor da RB Asset.

É importante citar que a estratégia da renda passiva é indicada para o longo prazo. No entanto, esses rendimentos podem ser reaplicados no curto prazo, a fim de garantir maior robustez à carteira.

"Se estamos falando de um jovem que está começando a trabalhar e investir agora, é importante reinvestir os rendimentos gerados pelos seus investimentos para a construção de um portfólio robusto de longo prazo. Se uma pessoa já está aposentada, essa renda passiva de retorno dos investimentos pode se tornar o seu salário mensal", explica Bruna Sene, analista da Nova Futura Investimentos.

Além disso, para minimizar riscos e maximizar ganhos, a orientação geral é diversificar os setores e tipos de ativos. Assim, as chances de passar por grandes turbulências sem grandes impactos na sua renda passiva é maior.

"A estratégia tem que estar comprometida com o horizonte de investimento. É interessante mesclar necessidades de curto prazo com ativos de menor liquidez que visam o longo prazo e possuem mais risco", aponta Erick Scott Hood, head de produtos de investimentos do Inter.

Comece já a investir

No Brasil, apenas uma pequena parcela da população investe em ativos de renda variável pensando na aposentadoria, por exemplo. Segundo a ANBIMA, somente 4% dos investidores escolhem fundos de investimentos como uma opção. O número é ainda menor quando olhamos para ações: 2%.