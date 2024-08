Ibovespa: B3 (B3SA3) divulga segunda prévia da carteira do índice

Nesta sexta-feira (16), a B3 (B3SA3) divulgou a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa que vai vigorar entre setembro e dezembro de 2024.

A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa tem uma ação a menos na composição do índice, que passará a ter 86 papéis de 83 empresas. Na primeira prévia, a carteira contava com 87 ações.

Isso se dá pela oferta pública de aquisição (OPA) da Cielo (CIEL3), que passou pelo processo de deslistagem da B3.

Vale lembrar que a carteira teórica do índice que está em vigor atualmente conta com 85 ações.