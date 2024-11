Ibovespa avança após alta da Selic; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) sobem

O Ibovespa iniciou as negociações desta quinta-feira (7) em alta, enquanto os investidores ainda repercutem a nova alta dos juros no Brasil. Por volta das 10h35, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,44%, aos 130.911,16 pontos.

Entre os destaques do indicador, as ações da Petrobras estão operando em alta nesta manhã, em um dia marcado pela divulgação dos resultados do terceiro trimestre da companhia, que saem após o fechamento do pregão. Por volta das 10h35, Petrobras ON (PETR3) sobe 0,45%, a R$ 38,28, enquanto Petrobras PN (PETR4) ganha 0,65%, a R$ 35,63.

Além disso, os papéis da Vale (VALE3) também estão avançando expressivamente e contribuindo para os ganhos do indicador, em linha com o avanço do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, após a divulgação de novos indicadores econômicos melhores do que o esperado no país asiático. Às 10h40, as ações da mineradora sobem 1,90%, a R$ 62,59.

Entre os segmentos beneficiados pelo avanço dos juros, os grandes bancos também estão subindo em bloco, após oscilarem nos primeiros minutos da sessão. Às 10h40, as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) sobem 0,47%, a R$ 36,34, enquanto Bradesco (BBDC4) avança 0,22%, a R$ 13,84. Já os papéis do Santander (SANB11) operam em alta de 0,18%, a R$ 27,15, e Banco do Brasil (BBAS3) ganha 1,06%, a R$ 26,58.