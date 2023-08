Achados da Bolsa: ações de telefonia estão em alta, veja se vale investir

Apesar do pessimismo na Bolsa, investidores buscam empresas que estão indo bem. Os números do segundo trimestre da Vivo/Telefonia, por exemplo, surpreenderam positivamente o mercado, com uma alta na receita de 7,6% na base anual. Dessa maneira, o lucro líquido do período chegou a R$ 1,1 bilhão, um aumento de cerca de 50% ano a ano, acima do consenso de mercado.