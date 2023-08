Ação da Minerva despenca, mas tem potencial de subir mais de 70%

A Minerva (BEEF3) perdeu R$ 1,16 bilhão em valor de mercado. Essa derrubada no valor, de 18,26%, fez ela ir de R$ 6,39 bilhões para R$ 5,22 bilhões em um único dia, diz a plataforma Trademap.

No mesmo dia, MRFG3 teve alta de 9,96%, para R$ 7,40. Mas isso não quer dizer que a empresa está indo bem e que a ação é uma boa compra.

Só subiu porque teve dinheiro entrando na empresa. E o ativo da Minerva só caiu, no dia, porque teve recurso saindo

Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

Setor de frigoríficos vive bom momento no Brasil

No Brasil, o preço da carne agora está favorável aos frigoríficos e produtores. É o que explica Nilo Galvani, gestor de portfólio da TM3, de Curitiba. Nos EUA, o rebanho está farto e o preço da carne, em baixa.

Custos dos frigoríficos estão menores. Com o verão chuvoso que aconteceu no Brasil no início do ano, as pastagens férteis aqui estão ajudando algumas companhias a economizar com ração, explica Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.