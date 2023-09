Como ficará a Saraiva após fechar suas últimas 5 lojas?

Briga entre sócios

Na sexta-feira (22), deve ser realizada uma assembleia de acionistas, e a família pode perder o controle. Na reunião, deverá ser votada a transformação das ações preferenciais em ações ordinárias, de acordo com comunicado enviado ao mercado. A família fundadora tem, hoje, o controle por meio das ações ordinárias. Se a mudança for aprovada, a família perderia o controle, pois passaria a ter uma porcentagem pequena de ações.

Há dois membros da família com participação na rede. Jorge Saraiva Neto, diretor-presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, tem 41,6% das ações ordinárias e 1% das preferenciais. Olga Saraiva, sua mãe e filha do fundador, é atual presidente do Conselho de Administração, com 10,4% das ações ordinárias e menos de 1% das preferenciais.

A empresária gaúcha Alyssa Nunes Bruscato Costa, que era a segunda maior acionista, vendeu a maior parte de suas ações no dia 11 de agosto. A participação de Alyssa, que era de 10,1%, agora é de apenas 0,15%.

Ela, que investiu cerca de R$ 4 milhões na companhia, segundo fontes próximas, acusa a empresa de corrupção. "Minha saída da Saraiva se deve ao fato de ter investido meu dinheiro baseado em um plano de recuperação judicial que não foi cumprido em nada pela administração da Companhia", afirmou ao UOL.

Alyssa está processando a companhia. Ela ainda acusa a empresa de ter contratado a KR Capital de forma irregular. A empresa é, segundo ela, ligada ao antigo presidente da Saraiva (Jorge Saraiva Neto), e teria sido contratada "em condições mais vantajosas do que aquelas normalmente praticadas pelo mercado", resultando em uma dívida de R$ 30 milhões para a empresa.