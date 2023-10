Por que a Petrobras está disparando na Bolsa? Vale investir?

Com o preço do petróleo subindo, as empresas do setor petroleiro estão subindo na Bolsa. A Petrobras (PETR3 e PETR4) bateu recordes de valor de mercado e das ações recentemente. Mas essa não é a ação preferida do setor para alguns bancos, corretoras e especialistas no mercado financeiro. Veja o que está acontecendo com a Petrobras e em quais ações analistas recomendam investir no lugar.

Petrobras é ação que mais subiu no setor

Quem vem vencendo a disputa até agora são as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4). Elas disparam em 2023 enquanto outras petroleiras privadas seguem o movimento, mas com rendimento bem inferior. Algumas estão até no vermelho. Já em outubro, todas subiram, com o início da guerra entre Israel e Hamas.