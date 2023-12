Americanas, Casas Bahia e Magalu sofreram: 2024 será melhor para o varejo?

Para o Magazine Luiza, por exemplo, a preocupação é que ele continua queimando caixa. A empresa tem uma dívida de curto prazo, que vence até o final de 2024, de R$ 3 bilhões. "A queima de caixa (a diferença negativa entre o que a empresa ganha e o que ela gasta) continua sendo uma preocupação" afirmou o analista Vitor Pini, em relatório do Banco Safra. No terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de R$ 258 milhões na dívida líquida da companhia. Com isso, a queima total de caixa foi de R$ 1,2 bilhão nos últimos 12 meses.

As Casas Bahia têm uma dívida de R$ 10,7 bilhões, sendo R$ 1,9 bilhão de curto prazo. E, ao fim do terceiro trimestre de 2023, o caixa da empresa somava R$ 2,8 bilhões. Em setembro, o grupo de varejo lançou uma oferta primária de ações. A expectativa era vender 778,65 milhões de ações adicionais no mercado, para levantar cerca de R$ 1 bilhão e melhorar o capital da empresa. Para isso, a ação teria que chegar a valer R$ 1,28 cada. Mas a empresa conseguiu levantar apenas R$ 623 milhões. Cada ação saiu por R$ 0,80, desconto de quase 28% em relação ao preço de fechamento do papel de R$ 1,11 na época.

Para as Americanas, tudo vai depender de quanto dinheiro for injetado nela. A varejista anunciou em novembro ter fechado um acordo com quatro bancos credores para receber uma capitalização de R$ 24 bilhões. Desse total, R$ 12 bilhões devem vir dos acionistas de referência, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. "Se for realmente feita essa injeção, ela terá chances de sobreviver, mas com um tamanho bem menor", diz Lage.

Outra coisa que pode abalar as contas dessas empresa é a medida provisória (MP 1185). Ela introduz um novo regime tributário para subvenções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A medida reduz fortemente os incentivos fiscais de imposto de renda para o varejo. O foi aprovação na Câmara dos Deputados em dezembro.

E vale investir nessas empresas?

Não é recomendado investir nas Americanas. Em Magazine Luiza e Casas Bahia, só vale investir se a estratégia for de longo prazo. Até 2025, é esperado que tanto BHIA3, MGLU3 oscilem muito, com altas e quedas fortes.