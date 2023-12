Bolsa bateu recordes com alta da Petrobras: o que aconteceu?

A perspectiva de redução dos juros nos Estados Unidos ajuda a Bolsa brasileira. Depois da divulgação de dados que indicam o maior controle da inflação no final de novembro, o investidor voltou para a B3. A escalada atual ganhou mais força após a última reunião do Federal Reserve (o banco central americano), que afirmou na quarta-feira (13) que os juros americanos já atingiram seu valor máximo e que uma queda está por vir. A queda da taxa dos EUA favorece o investimento em ativos de maior risco, como as ações da Bolsa brasileira.

Por que Petrobras sobe tanto

Os papéis da Petrobras sobem com a alta do petróleo. Com a alta do preço internacional da commodity, a empresa pode lucrar mais. Além disso, os ativos da estatal são os mais importantes para o Ibovespa. Até o fechamento de terça-feira (19), o Ibovespa acumulava alta de 20,15% no ano. Sem os papéis da petroleira, a alta teria sido de 11,52%, conforme dados da Economatica. Desde o começo do ano até o dia 19, as ações PETR3 já subiram 70,84% e PETR4, 90,83%.

No começo de 2023, as ações eram desaconselhadas pela maior parte dos analistas. Havia um temor de que o governo voltasse a intervir na estatal - o que até agora não ocorreu. Também se temia interferência na política de preços de combustíveis. Mas a mudança feita pelo governo, que passou a levar em consideração as cotações do petróleo no mercado internacional e do dólar, além de fatores da economia doméstica, foi avaliada como positiva pelo mercado.

Do início do ano cá houve recuperação dos preços. "A empresa ainda está blindada pela lei contra essas interferências", diz Alvaro Bandeira, coordenador da comissão de economia da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil). Receios sobre aumento de interferência por parte do governo ainda persistem. Mas mudar as regras que permitiriam interferência na estatal é possível, mas é bem difícil, segundo ele.

O preço internacional do petróleo também ajudou. Havia um temor de que ele subisse muito, com as guerras da Ucrânia e na Faixa de Gaza. Mas o valor do barril se manteve em patamares próximos aos US$ 80 - o que é um preço considerado bom, que garante bons lucros para a empresa.