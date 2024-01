Analistas recomendam: fique de olho nos shoppings, que podem render até 30%

Depois do fechamento de diversas lojas durante e logo após a pandemia, o setor se recuperou. A ocupação agora está entre 93% e 96%, segundo o BTG, e as taxas de inadimplência de aluguel estão próximas de zero.

Shoppings não serão mortos pelo comércio eletrônico

As pessoas não vão a shoppings só para comprar. É o que diz uma pesquisa feita em dezembro pelo Bank Of America (BofA), com 1.000 consumidores brasileiros. Restaurantes e outras opções de lazer acabam atraindo o consumidor para os centros de compra e, mesmo que essa não seja a intenção, eles acabam fazendo uma comprinha.

Isso confere uma vantagem aos shoppings sobre o comércio eletrônico. "O setor se destaca como alternativa de investimento pela característica de diversidade de fontes de faturamento", diz Victor Martins, analista sênior da Planner Investimentos.

Consumidores ainda gostam de compras em lojas físicas e em shopping centers. Segundo a pesquisa, o número de consumidores que preferiu shoppings para as compras de final de ano dobrou em 2023 em relação a 2022.

Ricos compram ainda mais em shoppings. Os consumidores de classes mais altas disseram ter gasto 35% mais em shoppings no ano passado, enquanto as classes mais baixas afirmaram ter reduzido em 15% o volume de compras. Mas no final das contas, o aumento dos ricos compensa a queda. Dentre os de maior poder aquisitivo, 79% disseram que vão aos centros de compra ao menos uma vez na semana, contra 50% dos mais pobres.