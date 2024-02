AES pode sair do Brasil? O que fazer com as ações?

A possível saída da AES (AESB3) do Brasil pode mexer com as ações do setor de energia na Bolsa. Circulam informações na imprensa e no mercado de que o grupo se prepara para deixar o Brasil. Nesta segunda-feira (5), a AES, em comunicado ao mercado, divulgou que "avalia alternativas para financiar o crescimento da AES no Brasil e reforçar sua estrutura de capital, não havendo qualquer conclusão a este respeito até este momento."

O que aconteceu

A AES gera energia hidrelétrica, solar e eólica. Tem atuação em sete estados brasileiros (Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí), com usinas hidrelétricas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi Guaçu, todos no estado de São Paulo.

A companhia tem concessão de 30 anos (até 2029) para a fonte hidráulica. Até 2018, atuou na geração de energia para a cidade de São Paulo, por meio da AES Eletropaulo, que foi comprada naquele ano pela italiana Enel. A companhia é controlada pela AES Corporation, dos Estados Unidos, e tem atuação em 15 países, incluindo o Brasil.