Por que a Cielo vai fechar capital, e o que acontece com o acionista?

Com mais de 1,1 bilhão de ações em circulação no mercado, a empresa de maquininhas Cielo (CIEL3) vai sair da Bolsa de Valores de São Paulo. Para isso, os controladores, o Bradesco (BBDC4) e o Banco do Brasil (BBAS3), farão uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), comprando todas as ações disponíveis por R$ 5,35. Nesta segunda (5), os papéis terminaram o pregão cotados a R$ 5,03, o que significa um prêmio de 6,36%.

Depois da compra das ações no mercado, a participação do Banco do Brasil na Cielo pode chegar a 49,9%, enquanto o Bradesco deve ficar com 50,1%. Hoje, os bancos têm 58,7% da empresa, cujo valor de mercado é de R$ 13,67 bilhões.

Por que a empresa está saindo da Bolsa?

A disputa entre as empresas do setor aumentou muito. Antes de 2010, só grandes bancos poderiam ter sistemas de pagamento por máquinas. Com a abertura do mercado em 2010, a concorrência corroeu a participação de mercado da Cielo, que já chegou a ter mais de quatro em cada dez maquininhas no mercado.