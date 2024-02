Como ter renda de R$ 1.000 com ação da BB Seguridade? Há prazo limite

Além disso, a BB Seguridade é conhecida pela sua força no segmento agro e no braço de previdência. Sérgio Neto, analista de ações da Capitalizo, cita ainda que a queda dos juros pode pressionar o resultado financeiro da companhia, mas que nos últimos anos o resultado financeiro representou apenas 20% do total. "Com o operacional crescendo, embora mais timidamente, vemos que no consolidado essa queda do resultado financeiro será compensada", avalia o analista.

Outro impacto que deve ocorrer é no seguro rural, com aumento da sinistralidade, por conta do fenômeno El Niño com quebras de safra. "Isso pode aumentar a inadimplência e gerar um resultado negativo no rural, mas no consolidado ainda estamos otimistas", afirma. Diante dessas premissas, Neto projeta um dividend yield de 8% para as ações BBSE3 em 2024.

A BB Seguridade funciona como holding, com vários braços de seguro embaixo delas. Entre as investidas estão a BrasilSeg, que oferece seguros de pessoas, habitacional, rural, residencial e empresarial/massificados. A BrasilSeg tem uma parceria com a Mapfre até junho de 2031, aponta Daniel Nigri, fundador e analista da Dica de Hoje Research. Outro braço da seguradora é a BrasilPrev, de previdência aberta. Tanto ela como a BB Corretora possuem uma parceria com a empresa norte-americana Principal até 2032. No segmento de capitalização, tem a BrasilCap que tem parceria com a Icatu. Já a Brasil Dental conta com parceria com a Odontoprev até 2035.

A BB Seguridade também tem parceria com o Banco do Brasil para ofertar seus seguros até 2030. Nigri avalia que o vencimento destas parcerias nos próximos 10 anos poderia representar um risco para BB Seguridade, dado que os contratos podem não ser renovados ou ter repactuação de preços. "É um prazo muito curto para quem investe pensando no longo prazo", avalia.

Tem resultados bons e previsíveis. "É uma empresa inserida num segmento com alta previsibilidade de resultados, lucrativa e rentável além de muito bem gerida", diz Biz. O analista acredita que a companhia trabalhe com um payout (parcela do lucro líquido destinada a proventos) entre 70% e 90% em 2024.

"É possível enxergar por parte da companhia, uma clara intenção de distribuir proventos aos seus acionistas. Consequentemente, tudo indica que a empresa deve continuar nessa linha", diz Biz que espera um dividend yield de 10% para as ações BBSE3.

Ainda entre os riscos de investir na companhia, Gabriel Bassotto, analista chefe de ações do Simpla Club destaca o aumento da inflação, que pode corroer o poder de compra das pessoas e diminuir a procura por seguros.