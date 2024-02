Fevereiro é mês para garantir dividendos de BB Seguridade, Itaú e Klabin

Itaú (ITUB3; ITUB4) - JCP

Valor por ação ITUB3: R$ 0,018

Valor por ação ITUB4: R$ 0,018

Data com: 29 de fevereiro de 2024

Data ex (sem direito ao provento): 1 de março de 2024

Data de pagamento: 1 de abril de 2024

BB Seguridade anima os investidores com dividendo gordo e Itaú pode pagar mais dividendos

Junto com a apresentação do seu balanço, a BB Seguridade (BBSE3) anunciou a distribuição de R$ 2,455 bilhões em dividendos, equivalente a R$ 1,26 por ação. Os acionistas devem receber a bolada no dia 22 de fevereiro, desde que tenham garantido posição no dia 8 - data com do provento.

Outro que surpreendeu positivamente na temporada de balanços foi o Itaú (ITUB4). O banco anunciou dividendos de R$ 11 bilhões ou R$ 1,12. O pagamento deve ocorrer em março. Em coletiva, o CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho explicou que em 2023 a economia e alguns indicadores foram para níveis mais normais, e houve um excesso de capital, que deverá ser distribuído aos investidores na medida do possível. Além disso, o CEO manifestou a possibilidade de ter novos dividendos extraordinários, além dos R$ 11 bilhões anunciados.

O mercado já enxergava a possibilidade do payout (pagamento do lucro em formato de dividendos ou JCP) do Itaú aumentar. Na Genial, por exemplo, a expectativa é que o banco distribua até 61% do seu lucro em 2024, equivalente a um dividend yield de 7,6%. Hugo Queiroz, sócio da L4 Capital, tem uma projeção mais tímida, de 40% de payout e dividend yield de 5% para ITUB4, mas destaca que, diante de um alívio no risco macroeconômico, o banco poderia facilmente aumentar esses pagamentos.