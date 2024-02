Hapvida perde R$ 7 bi em valor de mercado e em um ano ações caíram 30%

Com uma queda de 22,47% nas ações somente este ano, os investidores estão fugindo da Hapvida (HAPV3), a maior operadora de planos de saúde do país. Tanto é que a companhia já perdeu R$ 7,4 bilhões em valor de mercado em 2024. Os dados são da Elos Ayta, de 2 de janeiro a 15 de fevereiro.

O que aconteceu

A empresa, que valia R$ 33,3 bilhões agora está estimada em R$ 25,8 bilhões. Em um ano, as HAPV3 perderam 30,02% do valor, segundo a Economatica. O motivo dessa fuga de investidores tem a ver com a crise pela qual passa a empresa.

A sinistralidade aumentou. A Hapvida tinha estimado, no final do ano passado, em seu relatório do terceiro trimestre, que sua então sinistralidade de 73,9% cairia para 68% em um ano. A sinistralidade é o percentual de segurados que usa os serviços da empresa. No caso da Hapvida, de cada 100 pessoas que pagam o convênio, 73 usam a rede, criando despesas para a companhia.