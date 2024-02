Petrobras, BB e 21 outras ações pagam dividendos: veja quanto cai na conta

Mal acabou o Carnaval e algumas ações já vão pagar os seus acionistas. Segundo levantamento do UOL Investimentos, 23 ações de 14 empresas remuneram os seus acionistas com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre 19 e 29 de fevereiro. Empresas como Petrobras, Klabin, Banco do Brasil e BB Seguridade integram a lista. Os valores chegam a R$ 1,26 por ação.

Na segunda quinzena do mês, o destaque é da BB Seguridade (BBSE3), que paga dividendos de pelo menos R$ 1,26 aos seus acionistas no dia 22 de fevereiro. Para garantir o dividendo gordo é preciso ter participação na empresa até o dia 8 de fevereiro. Lembrando que a BB Seguridade é a ação mais recomendada para renda passiva no setor de seguros. Para 2024, analistas projetam um retorno em dividendos (dividend yield) de entre 7,4% e 10,5%.

Ainda entre os valores elevados, destaque para o Banco ABC (ABCB4) que paga juros sobre capital próprio de R$ 0,74 por ação no dia 20 de fevereiro. Vão receber os acionistas que tinham os papéis até 28 de dezembro.