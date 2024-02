Por que maior investidor dos EUA aplica metade do seu dinheiro na Apple

De lá para cá, as ações da Apple renderam 663%. Segundo a Elos Ayta, esse rendimento foi muito superior à média do mercado. No mesmo intervalo, o índice S&P 500, das 500 maiores empresas americanas, evoluiu 144%. O Nasdaq Composite, 215%.

Ou seja, Buffet aproveitou o momento comprando mais ações no decorrer dos anos, e se deu bem. "O que acontece é que ele comprou no passado. A ação se valorizou e passou a representar uma parcela muito grande de sua fortuna", explica William Castro Alves, economista e sócio da corretora digital Avenue.

Buffett investe em grandes marcas

Buffett é conhecido por investir em empresas com grandes marcas e conhecidas do público. Além de Apple, ele tem papéis do Bank of America (BoFa), American Express, Coca-Cola e da petroleira Chevron.

Mas a Apple é diferente. Seus computadores, telefones e outros equipamentos conquistam pelo design e facilidade de uso. Geralmente, quem compra Apple uma vez, não troca mais. A empresa sabe disso e por isso cobra esse preço do consumidor.

Um iPhone em 2016 custava, nos Estados Unidos, US$ 649. Hoje, é vendido por US$ 799. É uma alta expressiva - em dólares - de 23,11%. Em reais, a disparidade é maior ainda, segundo Alves, da Avenue. "Os valores passaram de R$ 2.214 para R$ 10.549", diz ele.