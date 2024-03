Número cresce, mas mulheres ainda são minoria no mercado financeiro

Quando a analista de investimentos Lucy Soares começou sua vida profissional no mercado financeiro, nos anos 80, ela era uma das únicas mulheres que trabalhavam com ações. "Achavam que eu era secretária de algum analista, e não a própria analista", conta ela, que hoje é presidente do conselho da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec).

Da mesma maneira, do lado dos investidores, quase não havia mulheres. Mas esse número - dos dois lados do balcão - vem crescendo. Elas ainda são minoria. Porém, a representatividade feminina, entre profissionais do mercado e investidoras, está cada vez maior.

Como o mercado está mudando?

Entre as mulheres, 35% investem seu dinheiro. É o que mostra um levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o Datafolha. O número é referente a 2023.