Com queda no lucro e nos dividendos, ações da Petrobras despencam

O lucro total da petroleira em 2023 ficou em R$ 136 bilhões, o que significa uma redução de 24,2% em relação a 2022, quando havia atingido recorde histórico entre todas as empresas brasileiras. Já o lucro líquido foi de R$ 124,6 bilhões, queda de 33,8%. Mesmo com a retração, o lucro em 2023 foi o segundo maior da história da Petrobras, de acordo com o balanço.

As grandes empresas do setor no mundo também vem apresentando quedas nessas mesmas linhas de receita, o que credito ao processo de transição energética

Andre Fernandes, diretor de renda variável e sócio da A7 Capital

Embora tenha enfrentado uma redução de mais de 30% em reais e 28,7% em dólares, a Petrobras mantém sua posição como a segunda empresa mais rentável. A comparação é feita com uma seleção de 13 companhias do mercado internacional de petróleo, seguindo a Elos Ayta. O lucro da brasileira em dólares no ano de 2023 foi de US$ 25,7 bilhões, ficando atrás apenas da Exxon Mobil, que ficou com US$ 36,0 bilhões no mesmo período.

Como ficam os dividendos?

A estatal não vai fazer distribuição extraordinária de dividendos, como vem fazendo há quase três anos. "Serão pagos apenas os dividendos que ela distribui normalmente, mas ainda assim um número menor", explica Fernandes.

Ela deve pagar R$ 14,2 bilhões de dividendos referentes ao último trimestre, chegando a R$ 72,4 bilhões pagos no ano, corrigidos pela taxa Selic. Todo o lucro restante depois do pagamento dos proventos ordinários irá para a reserva. "O endividamento aumentou levemente, mas ainda abaixo dos US$ 65 bilhões que impediriam distribuições de dividendos", diz Mateus Haag, da Guide Investimentos.