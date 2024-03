Microsoft é a maior pagadora de dividendos do mundo; Petrobras e Vale caem

A maior pagadora de dividendos do mundo do ano passado foi a Microsoft (MSFT34), que remunerou os seus acionistas com US$ 20,74 bilhões em 2023. A big tech recuperou a sua posição de maior pagadora global. Na segunda e terceira posição ficaram a Apple (AAPL34) e a petrolífera Exxon Mobil (EXXO34), com dividendos de US$ 14,90 e US$ 14,79 bilhões, respectivamente.

Já no Brasil, os dias de rainhas acabaram para Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). As companhias, que nos últimos anos chegaram a figurar entre 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo, contribuíram em 2023 com a drástica queda do país em ranking global. O Brasil registrou o maior corte de proventos entre os principais mercados.

Os dados são 41ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson. O relatório analisa trimestralmente as 1.200 maiores empresas do mundo por capitalização de mercado, que representam 90% dos dividendos pagos globalmente. A gestora britânica tem cerca de US$ 335 bilhões em ativos sob gestão.