Vale e Petrobras despencaram: como fica a Bolsa agora?

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) são as maiores empresas da Bolsa de Valores de São Paulo e já chegaram a corresponder por mais de 30% do Ibovespa. Com as quedas que as duas companhias vêm acumulando no ano, como é que fica a Bolsa? "É como um avião com uma das turbinas falhando", diz Luis Moran, analista de investimentos e presidente da EQI/Research. Segundo ele, é difícil que ocorra uma recuperação muito rápida do índice sem uma contribuição positiva dessas duas empresas.

O que está acontecendo

Desde o começo do ano, o Ibovespa não para de oscilar. Começou 2024 a 132 mil pontos. No fim de janeiro e no meio de fevereiro, teve dois picos de baixa e foi a 126 mil pontos. Depois, voltou novamente a 131 mil no final do mês passado. Mas em março, vem caindo: no dia 11, por exemplo, voltou a 126 mil.

O que puxa o índice para baixo é o desempenho da Vale e da Petrobras. Com a perda de valor das duas, a participação dessas empresas no índice caiu para 23,77%, segundo a Elos Ayta.