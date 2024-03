Investe em Embraer? 5 números para entender o melhor resultado em 5 anos

A Embraer gerou receita de US$ 5,27 bilhões. Esse foi o total de 2023, número 16% maior do que em 2022. Todas as unidades de negócios tiveram um crescimento de vendas em relação ao ano anterior. "A rentabilidade da empresa também melhorou. Ela se tornou mais eficiente e com menores custos de produção", diz Leonardo Piovesan, analista da Quantzed.

A fabricante ainda tem US$ 18,7 bilhões em pedidos. São o chamado "backlog", a carteira de pedidos confirmados para entregar em 2024. É o maior volume registrado nos últimos seis anos. A companhia também reduziu ao longo do ano sua dívida líquida para US$ 781 milhões.

A receita líquida do quarto trimestre foi de US$ 1,98 bilhão. Aqui, porém, houve uma queda de 0,8% na comparação com outubro, novembro e dezembro de 2022. O total também ficou abaixo do que o mercado esperava, que era um total de US$ 2,01 bilhão. Mais uma vez, o problema foi o atraso de fornecedores de peças.

E por que as ações estão caindo hoje?

Por volta do meio-dia desta segunda-feira (18), as ações chegaram a cair mais de 3%. Às 13, porém, a queda era menor, de 1,07%, para R$ 28,79.

Os investidores decidiram embolsar o que investiram. O papel da Embraer é o mais valorizado do Ibovespa este ano, com alta de 29,97% até o dia 15, segundo a Elos Ayta. O Ibovespa, no mesmo período, caiu 5,55%. "Por isso os investidores decidiram vender a ação para realizar lucro", explica Piovensan.