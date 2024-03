Casino vende ações: quem é o dono do Grupo Pão de Açúcar agora?

Mas desde que o presidente Marcelo Pimentel assumiu em 2022, a dívida vem caindo. O montante do quarto trimestre, por exemplo, é 72,5% inferior ao prejuízo de R$ 1,10 bilhão reportado no mesmo intervalo de 2022. Diante disso, vendeu ativos para usar a receita no pagamento de dívidas. No ano passado, vendeu a participação no Assaí (ASAI3) por US$ 780 milhões. "Somando participações em empresas que ele vendeu, assim como terrenos, o Pão já levantou R$ 1,5 bilhão", diz Ariane. Vendeu lojas, sua participação no grupo colombiano Éxito e negocia a venda dos postos de gasolina.

O mercado também não gostava do Casino. Controlado por Jean-Charles Naouri, ao longo dos anos, o Casino tomou muito dinheiro emprestado. E as lojas não geram lucro suficiente. Mas a empresa devia no ano passado mais de 6 bilhões de euros (R$ 32 bilhões).

Como fica o GPA agora?

O mercado acredita que o Pão de Açúcar tem condições de deixar a crise para trás. "A saída do Casino do comando é muito positiva e a empresa agora vai focar nas lojas onde é mais eficiente", diz Paulo Luives, especialista da Valor Investimentos.

As ações estão em baixa. Nesta sexta-feira (15), elas estavam em queda de 2,13%, cotadas a R$ 3,21. No ano, acumulam queda de 19,21% e em 2023 caíram 40,66%, conforme a Elos Ayta.

Vale a pena comprar?

A corretora Genial aposta na compra. Com preço alvo de R$ 5,50 em 12 meses, a ação pode melhorar seu valor em 56,25%, segundo a analise da empresa. A XP, entretanto, é neutra: melhor não comprar, nem vender.