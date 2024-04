Dólar sobe com dados de inflação nos EUA e no Brasil

Já entre os pontos negativos, está a inflação de serviços, que voltou a subir. "Isso pode voltar a pressionar a inflação, algo que o Banco Central vem batendo na tecla", diz Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital.

Como fica a expectativa para a Selic

Apesar do número abaixo do esperado, a projeção do mercado não mudou. "Não achamos que o número de hoje mudou muito nossa visão acerca do comportamento da inflação nesse ano", diz Costa. "A projeção de abril especificamente pode aumentar pois devemos incorporar um rebote de alta nos preços industriais e uma inflação mais forte de alimentação."

A inflação de março não deve mudar a estratégia do Banco Central com a Selic. A alta da inflação de serviços pode impactar no ritmo de cortes da Selic ao longo do ano, e até alterar a expectativa de um corte de 0,50% em junho para 0,25%, diz Fernandes. Para maio já é consenso um corte de 0,50% conforme comunicado do Copom, afirma.

Inflação nos EUA

Já a CPI, a inflação de preços ao consumidor nos EUA, foi de 0,4% em março, mesma taxa de fevereiro. O dado veio acima do esperado, de 0,3%.