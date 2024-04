Por que Bolsa e petróleo não foram tão abalados pelo conflito Irã e Israel?

O fato de os Estados Unidos terem pedido para Israel não retaliar também foi fundamental. "O mundo não tem interesse em uma guerra maior na região", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do AndBank.

Além disso, o petróleo já havia subido anteriormente, o que segurou uma possível escalada. Conforme dados da Investing.com, no mês, o barril do tipo Brent acumula alta de 2,07%. No ano, o petróleo já subiu 18,44%. "A alta provocada pelo risco geopolítico já estava embutida nos preços", diz André Vasconcellos, vice-presidente do conselho do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri).

O que deve acontecer com o preço dos combustíveis

O valor do combustível pode ser afetado pelo temor de restrição de oferta. "Conflitos na região podem interromper a produção, afetando o fornecimento global e aumentando os preços do petróleo, especialmente porque o Irã é um dos maiores produtores globais e integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP", explica Vasconcellos. O principal impacto na economia brasileira seria o aumento de preço de petróleo, segundo Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama.

Mas é difícil prever, porque não se saber como o conflito pode escalar. "Não estamos trabalhando com uma escalada drástica no conflito, então consequentemente, não estamos trabalhando com a disrupção no preço do petróleo, mas uma alta ou outra é possível sim. E o principal impacto disso seria na inflação. A gente teria uma tendência de inflação um pouquinho mais alta, que poderia atrapalhar um pouco o Banco Central no ciclo de corte de juros", diz Soares.

O dólar pode fazer os preços subirem?

Sim. O dólar é frequentemente visto como um porto seguro em tempos de incerteza geopolítica. É o que diz Sérgio Brotto, co-fundador e diretor executivo da Dascam Corretora de Câmbio. "Os investidores podem buscar o dólar como refúgio, o que poderia levar a uma valorização do dólar em relação ao real brasileiro. Isso poderia impactar a economia brasileira de várias maneiras, incluindo a inflação", explica ele. O preço de produtos básicos, as chamadas commodities, aumentam devido a preocupações com a oferta. "Isso poderia contribuir para pressões inflacionárias."