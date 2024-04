Petrobras está em alta após proposta de pagar dividendos extraordinários

Depois que o Conselho da Petrobras decidiu pagar 50% dos dividendos extraordinários que foram retidos, a ação da estatal abriu em alta hoje, 22. PETR3 abriu o dia em alta de 0,73%, a R$ 43,03, e PETR4 está em alta de 0,69%, a R$ 40,81. A proposta do Conselho ainda precisa ser votada pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) da empresa, na próxima quinta-feira, 25 de abril.

O que a Petrobras anunciou

A decisão foi divulgada em fato relevante na sexta-feira. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse ao Broadcast que a negociação só começou por volta das 18h30, após o fechamento do mercado de ações, para evitar que vazamentos de informações afetassem as ações. Mesmo assim, as ações fecharam a sexta-feira em alta. PETR3 fechou com valorização de 4,07% e PETR4, de 1,71%.

O total que havia sido retido é de R$ 43,9 bilhões. A União ficará com cerca de R$ 6 bilhões do que será distribuído. Em reunião no dia 7 de março, o conselho havia decidido reter o valor para a formação de uma reserva estatutária, em vez de distribuir o lucro remanescente de 2023 como dividendo extraordinário.