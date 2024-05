Sete pontos para entender a decisão do Copom sobre os juros

E daqui para frente?

O Copom disse que as decisões futuras serão ditadas pelo ritmo da inflação. "Não houve nenhuma menção sobre qual será a decisão do futuro. Assim, as próximas decisões dependerão fundamentalmente da trajetória da inflação em direção à meta", diz José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos.

Mesmo assim, o mercado faz previsões. O Goldman Sachs aposta em mais um corte de 0,25 ponto na próxima reunião, em junho. A expectativa do banco americano é que cheguemos ao final de 2024 com uma taxa de 9,75%. O Bank of America é mais conservador. "Esperamos mais um corte de 0,25 ponto em junho e depois uma pausa até janeiro de 2025. Assim, vemos a Selic a 10,25% ao fim de 2024 e de 9% até dezembro de 2025", publicou o banco.

A Galapagos projeta a Selic a 9,25% no final de 2024. "Com corte de 0,25 ponto em todas as reuniões até dezembro. Prevemos o final do ciclo de corte em 2025, com a taxa Selic em 8%", publicou a empresa.

Para final de 2024 minha expectativa atual é de 9,75% contra 9,50% no início do mês de abril

Rodrigo Azevedo, economista, planejador financeiro e fundador da GT Capital