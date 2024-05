Braskem sobe após Justiça decidir por indenização bilionária

O Banco Safra, por exemplo, acha que é melhor não comprar, nem vender. O preço alvo é de R$ 27 por ação para os próximos 12 meses, o que implica um potencial de valorização de 18%.

Isso porque a empresa tem muitos riscos. No fim de 2023, houve o colapso da mina 18, localizada sob a Lagoa de Mundaú, em Maceió. No entanto, o evento ainda representa risco para a população local. Isso pode gerar impactos nos ativos da companhia, segundo Bresciani.

Braskem teve prejuízo líquido de R$ 1,345 bilhão no 1º trimestre de 2024. O resultado reverte o lucro do mesmo período do ano passado, de R$ 184 milhões.

A dívida bruta ficou em US$ 8,6 bilhões, 2% abaixo do trimestre anterior. A dívida líquida, por sua vez, foi de US$ 5,3 bilhões, um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior.