Bolsa está no pior nível desde novembro: para onde vai o mercado agora?

Por isso, mesmo que o Ibovespa caia agora, ele deve gerar bons ganhos no fim do ano. Ariane e Saadia preveem que a possibilidade de queda de juros americanos no início de 2025 deve começar a aquecer a Bolsa já entre novembro e dezembro, o que faria o Ibovespa encerrar 2024 aos 140 mil pontos. Esse patamar é a mesma expectativa da XP Investimentos.

E por que essa semana está tão ruim?

Há pouca negociação na Bolsa brasileira agora, o que a deixa mais sensível. "Os investidores estrangeiros estão saindo e com os feriados desta semana (Memorial Day, na segunda, nos EUA e o de Corpus Christi no dia 30, aqui), ela vem caindo mais", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank,

Por conta desse esvaziamento e dos juros, até o início do quarto trimestre, a Bolsa deve continuar sofrendo. "O Ibovespa depende muito do minério e os preços estão em queda", diz Ariane. Mesmo com a recente alta do petróleo, a Bolsa não deve reagir até novembro. "Essa alta não tem força suficiente para compensar a queda de produtos básicos, as commodities", diz Ariane.

O que fazer com as ações agora?

A ordem é esperar: sacar investimentos agora é ter prejuízo, mas comprar pode ser uma boa. "A Bolsa está muito barata e as empresas apresentaram bons balanços", diz Saadia.