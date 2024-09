WeWork afeta retornos de FIIs; o que o investidor deve fazer com as cotas?

As ações de despejo movidas por fundos imobiliários contra a WeWork, companhia norte-americana de espaços de coworking, têm causado apreensão não só nas empresas instaladas nos espaços, como também nos investidores alocados nesses fundos. São pelo menos nove FIIs com imóveis alugados para a WeWork no Brasil. Mas como isso afeta os investidores e o que fazer com as cotas dos FIIs?

WeWork atrasa pagamentos

WeWork está atrasando pagamentos de aluguéis, e fundos estão entrando com ações de despejo. A ação mais recente partiu da HBR Realty, companhia focada no desenvolvimento de ativos no mercado imobiliário que pertence à incorporadora Helbor. Em fato relevante divulgado no início de setembro, a HRB afirmou que a Sociedade de Propósito Específico HBR1 (SPE HBR1) protocolou a ação em razão da falta de pagamento no empreendimento HBR Corporate Faria Lima. Em agosto, porém, o mesmo ocorreu em projetos da gestora Rio Bravo e da firma de investimentos Vinci Partners.

Movimento pode afetar outras despesas além dos aluguéis. Entre esses gastos, estão: água, luz, condomínio e IPTU, afirma Leonardo Alves, analista de investimentos da Medici Asset, empresa do Grupo NanoCapital. Os fundos que não contam com uma reserva de rendimentos podem ter riscos maiores na distribuição futura de rendimentos aos seus cotistas, explica ele.