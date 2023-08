Wall Street: setor de tecnologia impulsiona Nasdaq

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta segunda-feira (21), com o índice Dow Jones no vermelho, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu impulsionado por compras a bons preços.

O Dow Jones cedeu 0,11% para 34.463,69 pontos, o Nasdaq saltou 1,56% para 13.497,59 e o S&P 500 avançou 0,69% para 4.399,77.

Apesar do aumento das taxas dos títulos do Tesouro, que geralmente afeta ativos de maior risco, as ações do setor de tecnologia subiram em conjunto 2,26%.