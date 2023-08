Megaporto peruano de Chancay, futura porta para o comércio entre América do Sul e Ásia

"O Peru é um dos líderes na produção agrícola e não tem a capacidade de chegar à Ásia", disse Mario de las Casas, gerente de assuntos corporativos da Cosco Shipping.

Com este porto, surge a "oportunidade de ter uma rota direta para exportar nossos produtos para um mercado imenso que é a Ásia", acrescentou De las Casas durante uma visita às obras com correspondentes estrangeiros na terça-feira (22).

A empresa planeja investir um total de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,1 bilhões) na construção dos 15 atracadouros do porto de 141 hectares.

"Este porto se tornará a porta de entrada da Ásia para a América do Sul", enfatizou De las Casas.

Chancay será capaz de receber navios com mais de 18.000 contêineres, graças à sua profundidade de 16 metros.

Atualmente, os navios com produtos agroindustriais que partem de outros portos peruanos levam 45 dias para chegar ao mercado asiático, mas com a inauguração do megaporto, esse prazo "será reduzido em 10 dias".