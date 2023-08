Em Jackson Hole, presidente do Fed mostra firmeza contra a inflação

Os membros do Fed têm diferentes opções sobre a importância de fazer uma pausa ou não nas altas das taxas. Alguns consideram que o grosso do trabalho já está feito, outros, mais ortodoxos, desejam continuar com as altas.

Nos Estados Unidos, apesar do rápido e amplo aumento das taxas, a economia está resistente.

Os mercados antecipam, com um consenso de 78% (era de 80% antes do discurso), uma nova pausa no ajuste monetário na próxima reunião do Fed em 20 de setembro, segundo dados do CME Group.

els/vmt/mr/db/dd/aa

© Agence France-Presse