Petróleo fecha com tendências mistas em mercado atento à China

Os preços do petróleo encerraram próximos à estabilidade e com tendências divergentes nesta segunda-feira (28), em um mercado que divide sua atenção entre o impacto dos cortes de produção da Opep+ e as preocupações com a demanda chinesa.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro teve uma leve queda de 0,07%, a 84,42 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 0,33%, a 80,10 dólares.

Foi um dia de negociações menos movimentado devido ao feriado em Londres, com o mercado fechado.