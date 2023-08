EUA reduz para 2,1% previsão de crescimento interanual do 2º trimestre

Os Estados Unidos revisaram com leve baixa, de 2,4% para 2,1%, sua primeira estimativa de crescimento econômico interanual do segundo trimestre, conforme dados divulgados pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira (30).

A atualização está relacionada com um investimento privado inferior ao calculado e com um maior gasto público.

Se for comparado com o trimestre precedente, o crescimento é de 0,5% contra o 0,6% anunciado anteriormente.