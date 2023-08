Inflação volta a subir em julho nos EUA, a 3,3%

Para ele, "o que é mais inquietante é a nova alta do PCE subjacente, já que os custos de moradia e dos serviços não parecem afetados pelas altas dos juros do Fed". Isso pode "devolver à agenda um novo aumento de juros" na próxima reunião do comitê de política monetária do Fed, no final de setembro.

- Poupança mais volátil -

Por outro lado, Gregory Daco, economista-chefe da EY, espera "que o ciclo de ajuste do Fed tenha terminado", já que, embora o aumento da receita "tenha assegurado a resiliência das despesas de consumo no último ano, a dinâmica parece se inverter à medida que o crescimento do emprego e dos salários se modera".

O gasto das famílias cresceu 0,8% frente ao 0,6% de alta em junho, impulsionado por pagamentos de serviços financeiros e seguros, assim como aluguéis, que dispararam desde a pandemia. A receita aumentou menos (+0,2% frente a +0,3%).